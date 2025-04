Quali sono le strade ancora chiuse in Piemonte per il maltempo

TORINO – La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte nelle ultime 48 ore è in esaurimento, ma permangono ancora enromi difficoltà. In particolare sono molte le strade ancora chiuse in regione.

Le strade chiuse in Piemonte per il maltempo

Al momento permane la chiusura della SS25 “Del Moncenisio”, causa allagamento, dal km 30,970 al km 26,000 in località Chiusa di San Michele (TO), senza viabilità alternativa disponibile. La stessa strada è chiusa causa ingrossamenti corsi d’acqua dal km 59,300 al km 64,750, in località Giaglione (TO), dove è stato istituito percorso alternativo su viabilità comunale.

Permane la chiusura della SS142 “Biellese”, causa innalzamento livello del fiume Sesia dal km 30,380 al km 30,600, in località Romagnano Sesia (NO). È stato istituito percorso alternativo su viabilità comunale

La SS229 “Del Lago D’Orta” è chiusa causa innalzamento del fiume Strona dal km 55,000 al km 58, 000, in località Omegna (VB).

Chiusa al momento la SS299 “Di Alagna”, causa innalzamento livello del fiume Sesia, dal km 33, 000 al km 35, 000, in località Serravalle Sesia (VC). È stato istituito percorso alternativo su viabilità comunale

La SS549 “Di Macugnaga” è chiusa in tre tratti: all’altezza della Galleria Rio Valle causa allagamento dal km 23,874 al km 24,022 , in località Stabioli (VCO), al km 10,000 in località Calasca-Castiglione (VB), per la presenza di materiale in carreggiata, dovuta all’esondazione del torrente Anza, e per una frana dal km 11,600 al km 13,000, in località Bannio Anzino (VB).

La SS596dir “Dei Cairoli”è chiusa causa esondazione fiume Sesia al km 12,561, in località Candia Lomellina (PV).

La SS659 “Delle Valli Antigorio e Formazza” è chiusa, causa prevenzione per allerta meteo idrogeologica rossa ed arancione, dal km 36,400 al km 40,000, in località Cascate Toce, nel territorio comunale di Formazza (VCO), nessuna viabilità alternativa disponibile, e causa frana dal km 31,800 al km 33, 200, località Formazza (VCO). In questo tratto è stata istituita viabilità alternativa in loco.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese