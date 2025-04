Chi sono i cardinali elettori piemontesi che parteciperanno alla scelta del nuovo Papa

ROMA – Sono due i cardinali elettori che parteciperanno al prossimo Conclave per l’elezione del nuovo Papa, dopo la morte di Jorge Bergoglio. Si tratta di Roberto Repole, arcivescovo di Torino, e Giorgio Marengo, nato a Cuneo e prefetto apostolico di Uban Bator, in Mongolia.

Al Conclave per l’elezione del nuovo Papa dovrebbero partecipare 138 cardinali. Il numero ufficiale è 120 ma spesso si è derogato facendo artecipare tutti i cardinali aventi diritto, che al momento sono appunto 138. Ci sono poi 114 cardinali non elettori perchè hanno superato gli 80 anni, che non potranno essere eletti al soglio pontificio. Tra questi i piemontesi sono Giuseppe Bertello di Foglizzo, Tarcisio Bertone di Romano Canavese, Giovanni Lajolo di Novara, Arrigo Miglio di San Giorgio Canavese, Domenico Calcagno di Parodi Ligure e Giuseppe Versaldi di Villarboit.

Roberto Repole

Nato a Torino nel 1967, Roberto Repole è cresciuto tra Givoletto e Druento. Ordinato presbitero nel 1992, è stato docente di teologia sistematica presso la sede parallela di Torino della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Nel 2022 Papa Francesco lo ha nominato 95º arcivescovo metropolita di Torino e vescovo di Susa, unendo così le due sedi. E’ il primo arcivesvo di Torino nato in città dai tempi di Agostino Richelmy, era il 1897. E’ stato nominato Cardinale nel 2024.

Giorgio Marengo

Nato a Cuneo nel 1974, viene ordinato Presbitero nel 2001 a Torino. Fa parte dei missionari della Consolata e per questo viene inviato in Mongolia. Il 2 aprile 2020 papa Francesco lo nomina prefetto apostolico di Ulan Bator e vescovo titolare di Castra Severiana. L’8 agosto 2020 riceve l’ordinazione episcopale, nel santuario della Consolata a Torino. Nel 2022 viene creato cardinale presbitero di San Giuda Taddeo Apostolo. Il 21 maggio 2023 prende possesso del titolo cardinalizio. È stato il più giovane vescovo cattolico italiano fino all’8 marzo 2021, giorno della nomina episcopale di padre Christian Carlassare, e fino al 7 dicembre 2024, giorno della creazione cardinalizia di Mykola Byčok, è stato il membro più giovane del collegio cardinalizio.

