Michele Paolino e il suo profeta del lungo termine

TORINO – Tutto parte da un emù i fuga e da un piccolo aereo che precipita. E’ il doppio incipit de Il profeta a lungo termine, il nuovo noir di Michele Paolino per Capricorno, che ci porta in una Torino ferma, livida, che fa da sfondo ad una vicenda in cui sono i personaggi a muoversi e a crescere.

Nell’aereo caduto ci sono due corpi e un certo numero di opere d’arte solo che prima che arrivi la polizia uno dei due corpi scompare. Così il vicecommissario Mimmo Pescatore dovrà ricostruire una vicenda intricata, entrando in un mondo che non gli appartiene. Fondamentale sarà la collaborazione del giovane luogotente del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, Serena Valente, lei si esperta di falsi e cose d’arte.

Ne verrà fuori un’inchiesta complessa, capace di svelare percorsi nascosti ed un sottobosco inquietante. UN’inchiesta che si intreccerà velocemente con le storie personali dei protagonisti, che dovranno cercare di estraniarsi dai propri sentimenti per compiere al meglio il proprio lavoro e fare il bene della collettività.

L’intervista con Michele Paolino

Tutto comincia con un emù in fuga… in che storia ci porta il tuo nuovo romanzo?

In una storia di intrighi, complotti e traffici loschi, in una Torino affascinante e smarrita, specchiata nel ricordo e nel rimpianto di ciò che è stata, ostaggio di cortigiani senza più una corte. Dove la memoria dell’Assedio del 1706 si sovrappone con il senso di accerchiamento e fanno capolino filosofie strampalate come quella del lungotermismo, oggi molto in voga tra i ricchi della Silicon Valley e nei Palazzi di Washington.

Che tipo è il vice commissario Mimmo Pescatore?

Uno sbirro alla vecchia maniera che sembra uscito da un film poliziottesco degli anni ’70, impeccabile doppiopetto gessato e anello d’oro al mignolo della mano sinistra, che si fa chiamare dottore senza averne titolo e con una capacità ormai consolidata di farsi estromettere dalle indagini da parte dei suoi superiori. E, in fondo, una persona di sani principi e di gran cuore.

Il nostro “non eroe” dovrà vedersela con il mondo dell’arte ed allora ci sarà bisogno di un aiuto fondamentale. Ci racconti Serena Valente?

Questo è il mio terzo romanzo che la vede protagonista. Sono profondamente innamorato di lei. Tutto è iniziato quando era maresciallo in una caserma nelle Langhe, nel frattempo l’ho promossa e portata a Torino, sostanzialmente per amore verso un giornalista bohemien molto più anziano. Adesso è luogotenente presso il Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale. È di origini lucane, ha capelli rossi ricci e indomabili che esprimono molto della sua personalità. Una trentacinquenne secchiona, molto brava nel suo lavoro di cacciatrice di tesori, che, attualmente, sta attraversando un periodo di crisi esistenziale e sentimentale.

Intorno a loro una serie di personaggi ben caratterizzati, che danno struttura alla vicenda. Alcuni arrivano direttamente dalla tradizione del giallo e del noir, come l’agente scelto Nisticò…

E Saverio, questo è il suo nome, rispetta in pieno quella tradizione. Sempre in divisa da poliziotto, quasi una seconda pelle per lui, è il fido e spericolato autista di Pescatore, la sua spalla, la vittima prescelta dei suoi strali. Un personaggio che con le sue sgommate, le sue battute estemporanee, la sua calabrese genuinità, aggiunge un tocco di leggerezza a tutta la vicenda. E riserverà qualche sorpresa al lettore…

Inchiesta e storie personali dei personaggi si intrecciano. In che modo?

Banalmente, come avviene nella vita reale. Questo romanzo è profondamente calato nell’attualità e, allo stesso tempo, prova a far vivere in presa diretta le esistenze dei protagonisti, con le loro fragilità, i loro turbamenti, i loro dubbi, i loro sentimenti che si vanno ad annodare con i fili della trama di cui è fatta la storia criminosa raccontata nelle pagine di questo libro. Alla fine, le nostre scelte e le nostre vicende personali finiscono per condizionare sempre il nostro agire.

Le indagini porteranno Pescatore a scavare in un mondo in cui corruzione e intrighi sono all’ordine del giorno. E’ un mondo che lui non riesce a capire?

Semplicemente, è un mondo opposto al suo. Bramoso di potere, amorale, bulimico di titoli da ostentare e di ricchezze da accumulare. Per contro, il vicecommissario ha ambizioni semplici e limitate al contesto nel quale opera, avere un ufficio tutto suo, vedere riconosciute le sue capacità investigative, e ha un senso quasi sacrale dell’amicizia.

Sullo sfondo una Torino pacata, livida, dove torna perfino la nebbia. Che ruolo ha la città?

Fondamentale: direi che, in realtà, insieme alla sua “cintura”, è la protagonista principale. In generale, perché una città sta al noir come un treno, una villa, una nave stanno al giallo classico. Nello specifico, perché di Torino mi piace raccontarne parti della sua storia, i misteri, i segreti, descriverne i luoghi, anche quelli meno noti, sorprendere il lettore con dettagli e con particolari che sono poco conosciuti o a cui non aveva mai fatto caso. E poi scrivere della città in cui sono nato, della quale sono stato amministratore pubblico per molto tempo e che sento profondamente mia, per come ha condizionato il mio modo di essere, di agire, di pensare, credo che sia, in qualche modo, il trucco che ho escogitato per cercare di comprenderne la fatica, le aspirazioni, le contraddizioni, i mutamenti, E, anche, una sorta di originale, implicita, dichiarazione d’amore.

Rivedremo presto i tuoi personaggi in una nuova avventura?

Al momento, penso che farò prendere loro un periodo di vacanza. L’attualità, ancora una volta, sta solleticando la mia fantasia e non mi dispiacerebbe osservare e raccontare la parte oscura del mondo del calcio. Magari facendomi accompagnare da giovani, nuovi e, perché no, occasionali e improvvisati investigatori. È un’ipotesi che mi stuzzica molto.

