LocazioniWeb: la piattaforma digitale che semplifica la registrazione dei contratti di locazione, per privati e professionisti

Nel mercato immobiliare odierno, caratterizzato da ritmi sempre più frenetici e dalla crescente esigenza di semplificare i processi burocratici, LocazioniWeb si è affermata come una delle piattaforme di riferimento per chi deve gestire la registrazione dei contratti di locazione. Che si tratti di un privato che affitta il proprio appartamento o di un’agenzia immobiliare che gestisce numerosi immobili, LocazioniWeb offre una soluzione rapida, sicura e accessibile per affrontare gli obblighi fiscali legati alle locazioni.

Un servizio innovativo al servizio del cittadino e dei professionisti

Fondata nel 2015, LocazioniWeb nasce con l’obiettivo di semplificare la registrazione telematica dei contratti di locazione. Con pochi passaggi, gli utenti possono caricare il contratto firmato e i documenti necessari direttamente sulla piattaforma, senza doversi registrare ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, acquisire SPID, CNS o PIN o scaricare i complessi applicativi forniti dall’AdE Grazie a un sistema automatizzato e al supporto di consulenti qualificati, LocazioniWeb si occupa della corretta compilazione del modello RLI, dell’invio telematico e del pagamento delle imposte di registro e di bollo, garantendo al cliente la ricezione rapida della ricevuta ufficiale.

Il sistema si rivolge anche a tutti coloro che necessitano di adempiere agli obblighi di registrazione contrattuale, offrendo anche proroghe, risoluzioni anticipate, cessioni, subentri, rinegoziazioni del canone e il pagamento dell’imposta di registro annuale. Inoltre, la piattaforma offre promemoria automatici delle scadenze e permette di scaricare contratti e ricevute in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Una piattaforma pensata per privati, agenzie immobiliari e pubbliche amministrazioni

LocazioniWeb ha saputo adattare i propri servizi a diversi segmenti di clientela:

Privati cittadini : spesso non esperti di normativa fiscale, trovano in LocazioniWeb una piattaforma semplice, guidata passo-passo, che elimina ogni incertezza e previene errori nella compilazione o nella trasmissione dei dati.

: spesso non esperti di normativa fiscale, trovano in LocazioniWeb una piattaforma semplice, guidata passo-passo, che elimina ogni incertezza e previene errori nella compilazione o nella trasmissione dei dati. Agenzie immobiliari : anche le agenzie senza abilitazione ai servizi telematici possono offrire ai propri clienti la registrazione dei contratti di locazione, sfruttando la piattaforma in modalità white label e fatturando il servizio direttamente al cliente o all’agenzia stessa .

: anche le agenzie senza abilitazione ai servizi telematici possono offrire ai propri clienti la registrazione dei contratti di locazione, sfruttando la piattaforma in modalità white label e . Professionisti : commercialisti, avvocati, CAF e consulenti possono ottimizzare la gestione delle pratiche di registrazione dei propri clienti utilizzando LocazioniWeb come uno sportello esterno affidabile e pronto all’uso .

: commercialisti, avvocati, CAF e consulenti possono ottimizzare la gestione delle pratiche di registrazione dei propri clienti utilizzando LocazioniWeb come uno sportello esterno affidabile e pronto all’uso Pubbliche amministrazioni: per comuni, enti locali o enti pubblici LocazioniWeb rappresenta un valido alleato per la gestione ordinata e puntuale delle locazioni di immobili pubblici, con modalità di fatturazione dedicate, incluso lo split payment.

Semplicità, sicurezza e supporto: i pilastri di LocazioniWeb

L’esperienza d’uso è progettata per garantire massima semplicità anche agli utenti meno esperti.

Bastano pochi click per completare una pratica e l’utente è sempre accompagnato da un team di consulenti pronti a supportarlo.

La sicurezza è garantita dall’abilitazione come utente telematico riconosciuto e dall’utilizzo del sistema telematico dell’AdE.

LocazioniWeb si distingue anche per il modello pay-per-use: nessun abbonamento, nessun vincolo annuale, ma solo il pagamento del singolo servizio richiesto, con tariffe chiare e trasparenti – qui i prezzi.

Una risorsa per digitalizzare il settore immobiliare italiano

In un contesto in cui la gestione immobiliare è sempre più orientata verso la digitalizzazione, LocazioniWeb rappresenta una risorsa innovativa per modernizzare e velocizzare i processi legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto. La piattaforma è accessibile via web e tramite app mobile, consentendo la gestione dei contratti anche da smartphone o tablet, ricevendo notifiche e promemoria direttamente sul proprio dispositivo.

Grazie ad un approccio flessibile e a un servizio personalizzato, LocazioniWeb ha già supportato migliaia di utenti in tutta Italia, ricevendo recensioni estremamente positive e diventando una delle soluzioni preferite da privati e professionisti per la registrazione dei contratti di affitto.

Per maggiori informazioni o per provare il servizio: www.locazioniweb.com

