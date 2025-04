Affitti alle stelle per gli studenti a Torino: +56% per una stanza singola in quattro anni

TORINO – A Torino, come in molte città universitarie italiane, trovare una stanza singola a prezzi accessibili è diventato sempre più difficile. Secondo un’indagine, negli ultimi quattro anni gli affitti delle stanze singole nel capoluogo piemontese sono aumentati del 56 %, arrivando a una media di 483 euro al mese.

Una cifra che sorprende, se si considera che il canone medio di un monolocale in città è di appena 20 euro superiore, rendendo la condivisione di un appartamento sempre meno vantaggiosa per gli studenti universitari e i giovani lavoratori. Torino si piazza così al sesto posto nella classifica nazionale, subito dopo città come Bologna (+73%), Trento (+73%), Padova (+61%), Firenze (+59%) e Venezia (+60%).

L’indagine sottolinea inoltre, come l’aumento dei prezzi per le singole sia stato nettamente superiore rispetto a quello dei monolocali, bilocali e trilocali. Il fenomeno colpisce in particolare le città con atenei da oltre 40mila iscritti, come l’Università di Torino e il Politecnico, rendendo sempre più complicato il diritto allo studio per chi proviene da fuori città.

Dietro a questa impennata si celano fattori strutturali, come l’aumento dei costi dei mutui, ma anche la scarsità di offerta rispetto alla domanda crescente.

