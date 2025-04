Sparatoria in via Pianezza, a Torino: un uomo ferito alla gamba è stato portato in ospedale

TORINO – Questa mattina (29 aprile) c’è stata una sparatoria in via Pianezza, a Torino (in zona Lucento) e un uomo è rimasto ferito. Una persona ha aperto il fuoco sul 32enne per motivi ancora sconosciuti e, dopo pochi minuti, i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e un’ambulanza. Il ferito è stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco, secondo le prime informazioni il proiettile sarebbe entrato e uscito dalla gamba senza causargli danni gravi.

