Bologna-Juventus, probabili formazioni e analisi: è sfida diretta per la Champions League

BOLOGNA – La partita Bologna-Juventus rappresenta uno snodo cruciale nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. La sfida del Dall’Ara ha il sapore di uno spareggio tra due squadre che puntano a chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni.

La Juventus arriva con diversi problemi di formazione, soprattutto in difesa, dove l’ultimo forfait di Kelly complica ulteriormente i piani. Nonostante l’emergenza, il tecnico Igor Tudor continuerà a puntare sulla difesa a tre, con Kalulu e Veiga certi del posto e un ballottaggio tra Savona e Cambiaso, con quest’ultimo che potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra.

In attacco, l’assenza di Vlahovic pesa, così come quelle di Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. L’attacco bianconero sarà quindi affidato ai giovani Conceiçao e Kolo Muani, con McKennie pronto a entrare come opzione offensiva alternativa.

Dal punto di vista tattico, la Juventus cercherà di sfruttare l’intensità e l’aggressività per contrastare il palleggio del Bologna, puntando su fisicità e pressione alta per recuperare palla e ripartire velocemente. La differenza rispetto all’approccio più tecnico e ragionato del Bologna di Thiago Motta potrebbe risultare decisiva nell’equilibrio della gara.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico González, Conceiçao; Kolo Muani.

