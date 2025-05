Scomparsa Hanna da Pinerolo, non si hanno sue notizie da mercoledì

PINEROLO – È stato lanciato un appello affinché una ragazza di 14 anni, scomparsa da giorni, venga ritrovata. La giovane Hanna si sarebbe allontanata insieme a un’amica di 15 anni e da allora non sono più giunte notizie.

La madre, in evidente stato di angoscia, ha chiesto aiuto. È stata presentata una denuncia ai carabinieri e si nutre la speranza che la figlia si trovi in buone condizioni. Si auspica il suo ritorno a casa, dove non le verrà fatto alcun male.

Hanna mercoledì scorso non si è presentata a scuola, l’Istituto Alberghiero di Pinerolo. Un ultimo messaggio è stato inviato alla madre quella mattina alle 7. Da quel momento, non sono più stati ricevuti contatti.

Al momento della scomparsa, la giovane indossava jeans e una felpa nera. L’altezza è di 1 metro e 65 centimetri.

Chiunque disponga di informazioni è pregato di contattare il numero 112.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese