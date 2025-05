La Juve pareggia a Bologna, ora sono in 3 al quarto posto

BOLOGNA – Tre giornate al termine del campionato e tre squadre appaiate al quarto posto, l’ultimo utile per guaagnarsi la partecipazione alla Champions League dell’anno prossimo. La Juventus pareggia 1-1 a Bologna e si fa raggiungere dalla Lazio e dall’incredibile Roma di Ranieri. Subito dietro, ad un punto lo stesso Bologna.

Al dall’Ara la Juve segna subito, all’8′ con Thuram ma poi manca di qualità e finisce per subire gli assalti del Bologna, in realtà piuttosto sterili fino al 54′, quando arriva il pareggio di Freuler. Qualcosa succede nel finale, soprattutto con un’occasionissima per Alberto Costa. La prossima settimana la Juve andrà a Roma con Lazio per il più classico degli spareggi, ma ci saranno anche Atalanta-Roma e Milan-Bologna.

