Alla manifestazione No Tav del 10 maggio ci sarà anche l’Unione Montana Valle Susa

SUSA – Il 10 maggio a Susa ci sarà una manifestazione contro la Torino-Lione a cui parteciperanno anche gli amministratori dell’Unione Montana Valle Susa.

Già nelle scorse settimane il movimento No Tav aveva annunciato sui suoi canali social l’evento, ora è arrivata la conferma della presenza anche dell’Unione Montana. La marcia popolare partirà alle 13 in frazione Traduerivi, per poi percorrere la strada statale 24, passando accanto all’area dell’autoporto e della pista di Guida Sicura, già recintata per ospitare il deposito dei materiali di scavo pericolosi del tunnel di base.

L’Unione è contraria per motivi ambientali ed ha espresso un “no” a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio. La motivazione principale per la quale noi saremo a Susa è perché ad oggi non è stata predisposta alcuna nuova valutazione di impatto ambientale sulla variante di cantierizzazione che prevede di spostare le operazioni di stoccaggio e lavorazione dello smarino da Salbertrand alla piana di Susa. Non essendoci garanzie per la salute dei cittadini e delle cittadine, e non avendo ricevuto risposta alle nostre delibere e richieste, abbiamo deciso di aderire alla marcia”.

