Treni in ritardo in tutta Italia a causa dello sciopero: 2 ore di ritardo per il Frecciarossa Reggio Calabria-Torino

TORINO – Lo sciopero del personale del Gruppo Fs e Trenord previsto per oggi, 6 maggio, sta causando molti ritardi in giro per l’Italia. Tra i vari treni in ritardo o cancellati, c’è anche il Frecciarossa 9584, che è partito da Reggio Calabria Centrale alle 6:40 e che dovrebbe arrivare a Torino Porta Nuova alle 18:06. Questo treno però viaggia con ritardo di più di 2 ore “per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Salerno e Sarno”; arriverà probabilmente intorno alle 20.

In questa sezione Trenitalia inserisce le informazioni sui ritardi suddivise per regioni.

Questo è il pannello informativo della stazione di porta Susa, a Torino, con i ritardi rilevati per diversi treni regionali ed extra-regionali.

