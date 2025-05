Femminicidio di Solero, i giudici negano la perizia psichiatrica alla difesa: c’è già una consulenza dell’accusa

SOLERO – Emerge dalle indagini il profilo del femminicida di Solero, Giovanni Salamone, 61 anni, che la mattina del 16 ottobre 2024 ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, accoltellandola e poi si è costituito chiamando i carabinieri.

Lo stato depressivo che l’ha anche indotto a tentare il suicidio in carcere, oltre a un’altra condizione psichiatrica non diagnosticata, inducono la difesa, presa dall’avvocato Angeleri in pool Gianfranco Foglino, a chiedere una perizia, che però i giudici della Corte d’Assise di Alessandria negano perché “negli atti c’è già una consulenza di parte dell’accusa”.

La Corte ha sentito l’imputato, i due figli Giuliana e Francesco, la sorella dell’imputato e il fratello della moglie, oltre alla testimonianza di un’amica di Patrizia Russo, che ha raccolto le confidenze della vittima sulla difficile situazione mentale di suo marito.

Il processo prosegue il 9 giugno.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

