Castellamonte, muratore di 25 anni cade in un cantiere di una cascina in ristrutturazione: trasportato in elicottero al Cto di Torino

CASTELLAMONTE – Nel cantiere di una cascina in ristrutturazione in frazione Spineto di Castellamonte è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi un incidente sul lavoro: un muratore di 25 anni è caduto per quattro metri di altezza battendo la schiena.

Chiamati i soccorsi dai colleghi, sul posto è arrivato l’elicottero del 118 che lo ha trasportato al Cto di Torino. L’uomo, dopo la caduta, è rimasto cosciente e ricoverato in ospedale, non si trova in pericolo di vita.

Situazione più grave, invece, per il tecnico di 47 anni di una ditta di Bergamo che nella serata di ieri è rimasto schiacciato da un macchinario a Baldissero Canavese.

Per entrambi gli incidenti sul lavoro sono in corso le indagini dei tecnici dello Spresal e dei militari dell’Arma.

