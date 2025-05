Spunta una bandiera della Palestina sul tetto del Lingotto durante il Salone del Libro di Torino

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15, è comparsa una bandiera della Palestina sul tetto del Lingotto, la struttura dove in questi giorni si sta svolgendo il Salone del Libro. Sulla bandiera c’è scritto “Si esita a chiamarli vivi: si esita a chiamar morte la loro morte, davanti a cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla”, tratta da “Se questo è un uomo” di Primo Levi (pagina 93). Secondo le fonti dell’ANSA, il gesto è dello street artist “Orlando”.

Foto: ANSA

