La scuola primaria Virginia Agnelli di Torino realizza un video per partecipare agli Anter Green Awards, dedicati alle energie rinnovabili

TORINO – La scuola primaria “Virginia Agnelli” di Torino ha presentato il video con cui partecipare all’edizione 2025 degli Anter Green Awards (XI edizione), il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili.

Il progetto si chiama “Il Sole in Classe” e l’obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle energie rinnovabili e di stili di vita sostenibili. I ragazzi torinesi hanno realizzato un video focalizzato su come l’acqua può essere riutilizzata creando energia. Si può vedere qui:

Tutti possono votare fino al 22 maggio il miglior video sul sito di Anter. Quello degli studenti del “Virginia Agnelli” si può votare qui.

Le 10 scuole più votate riceveranno premi per il sostegno dei progetti educativi, offerti dalle aziende della rete di Imprese NWG New World in Green.

In aggiunta, tre scuole riceveranno un Premio della Critica da parte di una giuria di esperti.

