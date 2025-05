In corso Taranto a Torino un anziano è stato colpito in testa da un ramo caduto da un albero: portato in ospedale

TORINO – Incidente nella mattinata di oggi in corso Taranto a Torino.

Siamo nel quartiere Regio Parco, difronte al supermercato IN’S. Qui un anziano stava passeggiando lungo corso Taranto quando è stato colpito da un grosso ramo staccatosi da un albero.

I passanti hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano, poi trasportato in ospedale per i dovuti controlli. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale.

A denunciare quanto accaduto questa mattina è Verangela Vera Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che sui social scrive:

Per quale motivo sindaco bisogna sempre aspettare la disgrazia prima di intervenire? Per quale motivo la città di Torino con i suoi assessori non provvede ad effettuare le dovute potature? Chi pagherà mai i danni a questo signore per quanto subito?

Sindaco Stefano Lo Russo come avrebbe reagito se in quel momento ci fosse stato presente qualche suo familiare?

La sicurezza caro Stefano vale per tutti (destra e sinistra) a partire dalla potatura degli alberi, il ripristino del decoro, lo spaccio, il degrado, le buche su strade marciapiedi e tanto altro ancora.

Vogliamo incominciare a fare qualcosa oppure pensiamo solamente a partecipare agli eventi, tagli dei nastri e falsi sorrisi.

Auguro una pronta guarigione all’anziano che questa mattina è stato colpito da un grosso ramo, probabilmente spezzato in quanto secco o troppo pesante.