Auto bloccata sui binari del tram 4 a Torino: traffico fermo per due ore

TORINO – Ieri sera a Torino, un’autovettura è finita sui binari del tram della linea 4, provocando problemi al servizio di trasporto pubblico.

L’episodio si è verificato intorno alle 19:15 all’incrocio tra corso Turati e via Vespucci. Il veicolo è entrato per errore nella sede tranviaria e vi è rimasto incastrato. Di conseguenza, la linea 4 ha subito una deviazione in direzione del capolinea Drosso.

Per rimuovere l’auto e ripristinare la regolare circolazione, sono state necessarie oltre due ore. Il servizio è tornato alla normalità alle 21:30.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese