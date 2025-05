Torino, alberi abbattuti durante la nidificazione: scoppia la protesta in corso Belgio

TORINO – Sabato 24 maggio, in corso Belgio, i tecnici comunali hanno avviato l’abbattimento di sette alberi, tutti aceri, in pieno periodo di nidificazione dell’avifauna. A nulla sono valse le richieste preventive di valutazione da parte del Comitato Salviamo gli alberi, che da tempo monitora l’alberata e aveva sollecitato l’intervento di esperti indipendenti prima dell’inizio dei lavori.

Grazie a una mattinata di presidio e documentazione, il Comitato è riuscito a salvare due dei sette alberi. Tuttavia, il destino di queste piante rimane incerto. L’acero n. 145 è stato gravemente danneggiato da un taglio a raso in una zona priva di rami pericolosi, una potatura giudicata “scempio” dagli attivisti, che ora temono per la sopravvivenza dell’albero. L’acero n. 273, invece, ospitava chiaramente un uccellino pigolante, troppo giovane per volare. Anche in questo caso, nonostante le segnalazioni, l’albero è stato potato e sono stati rimossi rami vivi e vegeti, che fungevano da protezione naturale contro sole e pioggia.

Particolarmente toccante il caso dell’albero n. 444, abbattuto nonostante la presenza di un nido documentato. In serata, un colombaccio è stato visto volare intorno al luogo dove prima sorgeva l’acero, evidentemente disorientato e in cerca della sua casa distrutta.

Il Comitato sottolinea che non ha ancora ricevuto alcuna documentazione tecnica che giustifichi l’intervento, nonostante la richiesta formale inviata al Comune.

Nel comunicato diffuso dal Comitato, vengono ricordate le norme vigenti, spesso ignorate, che vietano espressamente potature e abbattimenti durante il periodo riproduttivo degli uccelli.

Tra queste:

DM 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente, che impone interventi compatibili con la tutela dell’avifauna;

Il Regolamento del Verde del Comune di Torino (art. 38 e art. 9), che vieta disturbo e distruzione dei nidi;

La Legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica;

Gli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale, relativi all’uccisione e maltrattamento di animali.

Il Comitato annuncia che continuerà a monitorare l’alberata di corso Belgio e a segnalare ogni violazione alle autorità competenti, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità urbana e garantire che il verde cittadino venga gestito con criteri scientifici e rispetto delle normative.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese