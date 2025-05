Gli “esplode” il fegato dopo lo schiacciamento contro una pala agricola: salvato uomo con trapianto di fegato alle Molinette di Torino

TORINO – Un uomo di 55 anni, agricoltore della provincia di Cuneo, è stato salvato con un trapianto di fegato in super-emergenza nazionale.

Mentre lavorava, l’uomo è stato schiacciato dal braccio di una pala agricola, riportando un trauma devastante all’addome. In ospedale a Cuneo, il suo fegato era stato “impacchettato” per fermare l’emorragia. Ma non bastava: dopo 11 giorni, l’organo ha ripreso a sanguinare, crollando in insufficienza epatica acuta.

A quel punto, la chiamata disperata: il Centro Trapianto Fegato di Torino, diretto dal professor Renato Romagnoli, ha preso in carico il paziente, trasferito d’urgenza alle Molinette. In meno di 18 ore è arrivata la svolta: un fegato compatibile disponibile in un’altra regione italiana.

Un delicatissimo intervento, in cui il paziente è rimasto due ore senza fegato, prima che il nuovo organo, una volta impiantato, ricominciasse a far circolare sangue e speranza. Da allora, altri tre interventi e una lenta ma incoraggiante risalita: oggi si trova in fase di recupero in semintensiva.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese