Garessio 2000, pullman turistico in fiamme nel parcheggio: nessun ferito

GARESSIO — Nella tarda mattinata di oggi, a Garessio 2000, un pullman turistico ha preso fuoco nel parcheggio vicino al piazzale verso Casotto. Fortunatamente, il mezzo era vuoto al momento dell’incendio e non si registrano feriti.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 11 da alcuni turisti presenti nella zona, che hanno notato il fumo e le fiamme provenienti dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì con autopompa e autobotte, supportati dai volontari di Garessio e Ormea. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per circa due ore, concludendosi poco prima delle 13.

Il pullman, utilizzato per il trasporto di gruppi in gita, è andato completamente distrutto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e il sindaco di Garessio, Luciano Sciandra.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese