Cuneo, incidente sulla statale 28 bis: motociclista 22enne in condizioni critiche

MONTEZEMOLO — Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sulla statale 28 bis, all’altezza di Montezemolo. Un giovane motociclista di 22 anni, residente a Genova, è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Le dinamiche del sinistro non sono ancora chiare, ma si esclude il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto è intervenuto tempestivamente l’elisoccorso del 118, che ha prestato le prime cure e trasportato il ragazzo in condizioni critiche all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto. L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico sulla statale, ma la circolazione è stata ripristinata in breve tempo.

