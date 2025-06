Tennis: Vavassori e Errani hanno vinto il Roland Garros nella specialità doppio misto

TORINO – Il torinese Andrea Vavassori, in coppia con la tennista bolognese Sara Errani, hanno battuto il duo statunitense Townsend e King nella finale del doppio misto del Roland Garros. Partita tutto sommato facile per il duo italiano, che porta a casa il primo game 6-4 e il secondo 6-2. Qui il momento della vittoria:

What it means to be Grand Slam champions 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/8gX5f8Ceib

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025