Uno studente accusa difficoltà respiratorie e il polo di Economia di UniTo viene evacuato

TORINO – Nella mattina di oggi, 5 giugno, la sede della facoltà di Economia a Torino (in corso Unione Sovietica) è stata evacuata. Sono ancora incerti i motivi dell’allarme, scattato a metà mattinata, ma sicuramente un ragazzo ha accusato difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ospedale, in condizioni non gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

