Il pugile di Verbania Ivan Zucco ha perso il match contro Callum Simpson valido per gli europei dei pesi supermedi

VERBANIA – Ivan Zucco ha perso contro Callum Simpson il match di pugilato valido per il titolo di campione europeo dei pesi supermedi. Il pugile originario di Verbania ha combattutto 10 round nel ring dell’Oakwell Stadium, a Barnsley; è stato un match molto combattuto in cui Zucco è stato messo al tappeto più volte, ma è anche riuscito a far cadere Simpson con colpi ben a assestati. Nella decima ripresa però l’inglese lo ha messo all’angolo e l’arbitro ha decretato il k.o. tecnico.

Zucco ha una carriera di tutto rispetto e per lui questa è la prima sconfitta. Nel suo record c’erano 21 vittorie su 21 di cui 18 per ko.

Those KNOCKDOWNS! 🤯 Both men hit the canvas tonight, but @CallumSimpson9 was the last man standing 👏#SimpsonZucco | Oakwell Stadium | @SkySportsBoxing pic.twitter.com/kgsSAKUlQb — BOXXER (@boxxer) June 7, 2025

