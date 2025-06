Due bovini cadono in un torrente nel Vco: salvo solo uno, intervento dei vigili del fuoco a Calasca Castiglione

CALASCA CASTIGLIONE – Drammatico intervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno, in località Molini, dove due bovini sono precipitati nel letto di un torrente. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno notato gli animali in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola e Macugnaga, insieme ai veterinari dell’Asl. Uno dei vitelloni, un maschio, è stato trovato in condizioni critiche e non è sopravvissuto. L’altro, una femmina, è stato tratto in salvo in una zona aperta a valle grazie a una barella improvvisata costruita con mezzi di fortuna.

Recupero in elicottero

L’animale superstite è stato poi recuperato con l’elicottero e ricondotto nella stalla dei proprietari. Il salvataggio ha richiesto grande coordinamento tra le squadre di terra e il supporto aereo, in un’area particolarmente impervia.

Un episodio che, fortunatamente, si è chiuso con almeno un salvataggio riuscito, ma che riporta l’attenzione sulle difficoltà del pascolo in montagna e sulla prontezza d’intervento dei soccorritori.

