Blocco totale del traffico a Torino per il Kiss Kiss Way: ecco le strade chiuse

TORINO – Domani sera il capoluogo piemontese si anima con il Kiss Kiss Way, l’attesissimo concerto in piazza Castello che vedrà sul palco artisti del calibro di Baby K, BNKR44, Capo Plaza, Coma Cose, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Paola Iezzi insieme a Fabio Rovazzi e Dani Faiv, Planet Funk, Serena Brancale, Settembre, The Kolors e TrigNo. I biglietti sono già sold out, confermando l’entusiasmo del pubblico.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, sarà istituita una chiusura al traffico di alcune vie del centro a partire dalle 14:00 fino alla mezzanotte del 15 giugno 2025. Via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello), piazza Castello, i Giardini Reali e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello) saranno interdetti al transito.

Area rossa e area gialla: divieti e accessi

L’area rossa, cuore dell’evento, sarà completamente chiusa a ogni tipo di veicolo e pedone non autorizzato. Solo residenti e disabili con prenotazione potranno accedervi, utilizzando un percorso obbligato verso l’area di sosta riservata in piazza San Giovanni. Dalle 14 alle 18, la Polizia di Stato effettuerà operazioni di bonifica per garantire la sicurezza dell’area.

La zona gialla, che circonda l’area rossa, sarà soggetta a limitazioni più moderate ma comunque rigorose, con divieti di sosta e circolazione su vie principali come via Garibaldi, via Roma, via Po e altre, dalle 7 alle 24 del 15 giugno.

Parcheggi, trasporti e servizi

Il parcheggio Castello chiuderà alle 16 del 14 giugno, con uscita garantita solo fino alle 6 del giorno seguente. Il servizio della metropolitana sarà prolungato fino all’una di notte, con modifiche e potenziamenti per numerose linee di tram e autobus per agevolare gli spostamenti dei partecipanti.

Nel frattempo, il villaggio allestito in piazza Castello è già stato preso d’assalto dai giovani, pronti a vivere un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento.

