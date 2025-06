Incendio nel cantiere abbandonato di via Col di Lana a Torino

TORINO – Fiamme molto alte durante la scorsa notte nel cantiere abbandonato di via Col di Lana, angolo via Chambery, nel quartiere Pozzo Strada. Per motivi non ben precisati (ci sono accertamenti in corso) è divampato il fuoco nell’area adiacente alcune palazzine, dove abitano circa 200 famiglie.

Innesco intorno alle 3,15, quando hanno iniziato a bruciare alcune sterpaglie del giardino Vittime di femminicidio, all’incrocio tra via Asiago, via Cirenaica e via Chambery. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non risultano feriti. La zona è già stata al centro di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per l’incuria, tanto che non è la prima volta che si verificano principi di incendio qui.

Il video dell’incendio

