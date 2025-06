Scontro tra gli autisti di tre vetture in tangenziale a Torino, due feriti e traffico bloccato

TORINO – Uno scontro tra gli autisti di tre vetture ha mandato in tilt il traffico sulla tangenziale sud di Torino questa mattina. L’impatto ha coinvolto tre vetture in corsia di sorpasso all’altezza dell’uscita di Stupinigi in direzione Piacenza.

Due persone sono rimaste ferite e portate in codice giallo in ospedale, al San Luigi di Orbassano. Pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato per buona parte della mattinata. Lo scontro è avenuto alle 9.30 circa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese