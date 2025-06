Santhià: tenta di dare fuoco all’appartamento in cui vive e urla “Allah Akbar”, fermato un uomo

SANTHIÀ – Sono ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto un uomo a compiere un gesto che avrebbe potuto avere gravi conseguenze: ha tentato infatti di dare fuoco a un appartamento al piano terra di una palazzina a due piani in via Tricerri e poi, mentre veniva caricato in ambulanza, avrebbe urlato fras in lingua araba, pronunciando ripetutamente “Allah Akbar“.

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe accatastato all’interno dell’alloggio rifiuti e materiale infiammabile, per poi dare tutto alle fiamme con l’ausilio della benzina. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto la sera prima aggirarsi ripetutamente davanti all’abitazione con atteggiamento sospetto.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, i carabinieri che hanno fermato l’uomo e il personale sanitario del 118.

