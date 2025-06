Torino: rischia di cadere dal quinto piano di un palazzo, ragazza salvata dagli agenti di polizia

TORINO – Una giovane è stata salvata da due agenti della polizia di Stato, in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”.

I fatti

È accaduto tutto quando una pattuglia, impegnata in un controllo straordinario, è intervenuta in via Borgaro dove era stata segnalata una ragazza in procinto di cadere da una finestra al quinto piano di uno stabile.

Gli operatori di polizia hanno individuato la giovane nell’arco di pochi minuti e, approfittando della presenza di altre persone nel cortile, che la distraevano, si sono precipitati al 5° piano del palazzo per raggiungerla e trarla in salvo.

I poliziotti si sono occupati poi di tranquillizzare la ragazza, attendendo con lei l’arrivo dei medici per il successivo trasporto in ospedale. Durante le fasi del triage, la giovane ha anche cercato di allontanarsi, uscendo dal pronto soccorso e attraversando la strada, ma i poliziotti sono riusciti a fermarla e a ricondurla in ospedale.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

