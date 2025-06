Torino, domenica 22 giugno interruzione parziale della metro per lavori: attivi bus sostitutivi sulla tratta Porta Nuova–Bengasi

TORINO – Domenica 22 giugno 2025, la metropolitana di Torino sarà parzialmente interrotta dalle ore 7:00 alle 14:30 per lavori di manutenzione straordinaria. Il servizio sarà attivo solo da Fermi a Porta Nuova, mentre il tratto Porta Nuova–Bengasi sarà sostituito da bus della linea M1S.

A partire dalle 14:30, la metro tornerà a circolare regolarmente su tutta la linea Fermi–Bengasi, con prolungamento del servizio fino all’1:00 di notte per le ultime partenze dai capolinea.

Per garantire la mobilità, GTT ha predisposto un servizio di bus sostitutivi, che però subiranno una deviazione di percorso a causa di una manifestazione commerciale in via Nizza.

Percorso bus sostitutivi M1S

Direzione Piazza Bengasi: dal capolinea “Porta Nuova F.S.” (fermata n. 39 in corso Vittorio Emanuele II) i bus proseguiranno per via Nizza, piazza De Amicis, piazza Carducci, corso Bramante, corso Dogliotti, piazza Polonia, corso Spezia, via Ventimiglia, via Biglieri, via Nizza e piazza Bengasi, terminando in corso Maroncelli (fermata n. 1182 “Maroncelli cap.”).

Direzione Porta Nuova: i bus ripartiranno da corso Maroncelli (fermata n. 1182) e seguiranno via Genova, piazza Giacomini, corso Bramante, piazza Carducci, via Nizza e corso Vittorio Emanuele II fino a piazza Carlo Felice.

GTT invita i passeggeri a consultare le fermate provvisorie segnalate sul posto e a prevedere possibili allungamenti dei tempi di percorrenza nella fascia oraria interessata.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale GTT e sui canali social dell’azienda.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese