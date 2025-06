Volpiano onora i 45 anni della Croce Bianca: due giorni di festa per il volontariato

VOLPIANO — La Croce Bianca Volpianese festeggia 45 anni di attività con un evento che non è solo una celebrazione, ma un sentito omaggio alla dedizione e al coraggio di generazioni di volontari. L’associazione, fondata nel 1979 da un gruppo di cittadini con l’obiettivo di garantire un servizio di emergenza sanitaria tempestivo e capillare sul territorio, oggi rappresenta un modello di solidarietà radicato e organizzato, punto di riferimento imprescindibile per tutta la comunità.

Il traguardo sarà celebrato sabato 21 e domenica 22 giugno con un ricco programma aperto alla cittadinanza. La festa prenderà il via sabato sera, a partire dalle 19:30, presso la sede di via Torino 47. Una serata pensata per unire convivialità e partecipazione, con street food, musica, giochi e animazione per i più piccoli, in un clima di gioia e riconoscenza.

Domenica 22 giugno sarà invece il momento del raccoglimento e del ricordo. Alle 10:30 è previsto il ritrovo in piazza Madonna delle Grazie, da cui partirà una processione verso la Chiesa della Confraternita per la funzione religiosa. A seguire, il pranzo sociale chiuderà ufficialmente le celebrazioni.

«Celebrare i 45 anni della Croce Bianca Volpianese significa onorare una storia fatta di coraggio e spirito di servizio», ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte. «Questa associazione rappresenta un esempio straordinario di come il volontariato possa diventare un pilastro della comunità, capace di affrontare le sfide del tempo con resilienza e umanità».

Dalla firma della prima convenzione comunale nel gennaio 1980, passando per l’arrivo della storica Fiat 238, fino all’attuale flotta di nove ambulanze e una squadra di 207 volontari, la Croce Bianca ha saputo crescere, innovarsi e rispondere con professionalità ai bisogni del territorio.

Fondata da pionieri come Carmine De Ninno, Domenico Giannasso e altri cittadini volpianesi, l’associazione ha costruito negli anni un ponte tra il passato e il futuro, senza mai perdere di vista la sua missione: essere al fianco di chi ha bisogno, ogni giorno, con spirito di servizio e cuore aperto.

