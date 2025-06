Venerdì 27 giugno concerto dei Nomadi al campo sportivo di Villareggia per raccogliere fondi per Greta 

Venerdì 27 giugno si terrà il concerto dei Nomadi a Villareggia presso il campo sportivo in via Rondissone con inizio alle ore 21.30 e apertura cancelli alle ore 17.00. Dalle 17:30 quattordici giovani artisti emergenti si alterneranno sul palco.

Si tratta di una delle due sole tappe in Piemonte compresa nel tour 2025 dello storico gruppo italiano

I Nomadi sono uno dei gruppi musicali piú importanti d’Italia fondati nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio. Hanno pubblicato ottantadue album per un totale di15 milioni di dischi venduti,classificandosi come il terzo complesso italiano per vendite, preceduto dai Pooh e dai Ricchi e Poveri. Tra i loro brani più celebri ricordiamo Io vagabondo, Dio è morto, Ho difeso il mio amore, Un pugno di sabbia, Crescerai, Canzone per un’amica.

L’evento è organizzato a fini benefici dall’associazione Noi Ci Siamo ODV, che sostiene la raccolta fondi “Ruote di Speranza X Greta” per donare una carrozzina elettronica a una ragazza di 13 anni colpita da SMA o atrofia muscolare spinale. Greta ha bisogno di una sedia a rotelle elettronica per muoversi in autonomia dal costo di circa 37 mila Euro.

Biglietto unico euro 33 in prevendita

Bambini fino a 12 anni gratuito

Disabili gratuito

Ingresso disabili gratuito su prenotazione alla mail: info@noicisiamodv.it Info: info@noicisiamodv.it 345 2244175 (Gigi)

Biglietti in prevendita: https://www.liveticket.it/noicisiamodv oppure presso la Tabaccheria Laura Giolito di Villareggia

Il comunicato degli organizzatori

Il tanto atteso concerto dei Nomadi si avvicina e per rendere questa esperienza ancora più speciale, abbiamo organizzato un programma ricco di eventi e sorprese che precederanno l’esibizione del celebre gruppo. L’apertura dei cancelli alle ore 17:00 segnerà l’inizio di una serata indimenticabile. Sin dal primo momento, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alle performance di vari artisti emergenti non professionisti. Questi talentuosi musicisti avranno l’occasione di esibirsi su un grande palco, offrendo una serie di brani che spaziano tra generi diversi, creando così un’atmosfera di festa e celebrazione. Durante le prime ore dell’evento, ci saranno momenti dedicati ai saluti e ai ringraziamenti. Sarà un’occasione per riconoscere l’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, dai volontari agli organizzatori, e per esprimere la nostra gratitudine al pubblico che ha scelto di partecipare. Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno gustare deliziosi panini con salamelle, prosciutto e salame, accompagnati da una selezione di birre, bibite e acqua. I servizi ristoro saranno facilmente accessibili e garantiranno un’esperienza culinaria soddisfacente. Tutte le bevande verranno servite esclusivamente in bicchieri di plastica riciclabile, nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente. Sarà vietato introdurre bottiglie in vetro all’interno dell’area dell’evento. Vi invitiamo a partecipare a questa serata speciale che promette di essere un perfetto mix di musica, emozioni e buon cibo. Prepariamoci a vivere insieme il concerto dei Nomadi, preceduto da momenti che sapranno arricchire e riscaldare i nostri cuori.

