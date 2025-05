I Nomadi in concerto a Villareggia il 27 giugno per aiutare Greta

I Nomadi si esibiranno in concerto nel campo sportivo di Villareggia , il 27 giugno, per sostenere l’onlus Noi ci Siamo Odv, impegnata ad aiutare Greta, la tredicenne di Villareggia affetta dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare spinale di tipo 1.

Per Greta si erano attivati anche il Comune di Villareggia e l’istituto comprensivo di Caluso, che era riuscito a organizzare per lei le lezioni on line».

Il concerto s’inserisce nella raccolta fondi «Ruote di Speranza per Greta». L’obiettivo è acquistare per Greta una speciale carrozzina elettronica del valore di 37 mila euro, che le permetterà di avere maggiore autonomia nei suoi spostamenti.

Il 17 maggio ci sarà un concerto della cover band dei Nomadi “Angeli di Strada”.

Beppe Carletti dei Nomadi invita ai due concerti a Villareggia.

