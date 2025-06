Grissinificio di Cambiano subisce un furto e risponde con ironia: se volevate i nostri grissini potevate prenotarli

CAMBIANO – Sono entrati nella notte, hanno abbattuto la porta a vetri ed hanno portato via un bottino ancora da quantificare. Vittima del furto il grissinificio Feyles di Cambiano, in via Triberti, che ha subito danni sia nell’area della produzione che in quella destinata alla vendita.

I titolari però non si sono demoralizzati ed hanno risposto con ironia, pubblicando sui loro social un video che mostra i danni, accopagnato dalla frase: “Hanno colpito nel cuore della notte. Non cercavano oro o contanti, ma solo i nostri grissini. Lo capiamo: sono troppo buoni. Se avete paura di non trovarli, potete prenotarli”.

Il video del grissinificio Feyles di Cambiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grissinificio Feyles (@grissinificiofeyles1968)

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese