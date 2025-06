Torna anche quest’estate il Panettone D’Amare di Galup

PINEROLO – C’è chi lo mangia rigorosamente solo a Natale, chi lo preferisce a colazione per tutto l’inverno… e poi c’è chi non riesce a farne a meno neanche sotto l’ombrellone. Stiamo parlando del panettone, che in Piemonte – e più precisamente a Pinerolo – trova una sua versione estiva grazie alla storica azienda Galup.

Anche quest’anno torna infatti il “Panettone D’Amare”, un nome che gioca sull’assonanza tra “d’amare” e “da mare”, suggerendo un abbinamento improbabile, ma ormai diventato tradizione per alcuni appassionati del genere: panettone in spiaggia, magari servito con una pallina di gelato.

Una trovata curiosa, che ormai da qualche estate mette d’accordo nostalgici del Natale e sperimentatori estivi. Le varianti proposte per il 2025 sono due: una con scorze di limone candito e profumo di basilico, l’altra con cubetti di pesca candita e yogurt. Ingredienti decisamente più leggeri – almeno nell’immaginario – rispetto a uvetta e canditi d’ordinanza.

L’idea di un panettone “stagionale” potrebbe sembrare un’eresia per i puristi del dolce milanese, ma negli ultimi anni le rivisitazioni creative non si contano più: panettoni salati, panettoni gastronomici e adesso anche panettoni da picnic. Non si tratta solo di una provocazione: i numeri, dicono da Galup, mostrano un interesse crescente per versioni del panettone fuori stagione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese