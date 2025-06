Villaromagnano, denunciato dai carabinieri titolare di locale che somministra alcool a minorenni

VILLAROMAGNANO – Durante un servizio di controllo svolto nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, con il supporto del NORM e delle Stazioni dipendenti, un locale di Villaromagnano è stato segnalato per avere somministrato bevande alcoliche a minori di sedici anni.

A seguito delle verifiche, i militari hanno denunciato il titolare dell’esercizio per omesso controllo sul personale dipendente, che avrebbe servito alcol a clienti non ancora sedicenni. L’episodio è emerso nell’ambito di un più ampio servizio coordinato volto a prevenire e contrastare fenomeni legati alla movida illegale, in particolare l’abuso di alcolici e l’uso di sostanze stupefacenti.

Il controllo ha interessato diverse aree del territorio e ha portato all’identificazione di numerose persone e veicoli. In particolare, l’attenzione è stata rivolta a comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica, come risse, disturbi della quiete e guida in stato di ebbrezza.

Normativa e responsabilità

Si ricorda che la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni costituisce reato, punibile con l’arresto fino a un anno. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. In caso di recidiva, la sanzione può salire fino a 2000 euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per tre mesi.

La responsabilità ricade sull’esercente, che ha l’obbligo di verificare l’età dei clienti prima di procedere alla somministrazione o vendita di alcolici, anche attraverso l’accertamento del documento d’identità.

I Carabinieri continueranno a svolgere controlli mirati, soprattutto nei fine settimana, per garantire il rispetto delle norme e tutelare la salute e la sicurezza dei più giovani.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese