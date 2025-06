Esondati Frejus e Dora a Bardonecchia, c’è un disperso scomparso nelle acque

BARDONECCHIA – Due anni dopo Bardonecchia deve nuovamente fare i conti con i suoi fiumi che esondano improvvisamente. Ondate improvvise di fango e detriti che superano ponti e argini e si riversano nelle strade. Oggi pomeriggio sono esondati Frejus e Dora e le immagini che arrivano sono ancora una volta terribili.

La sindaca Chiara Rossetti ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa e comunque tenersi lontani dai corsi d’acqua. La statale 335 è stata chiusa. C’è purtroppo una persona dispersa. E’ stata travolta dal fiume in piena e secondo testimoni è stata trascinata via dalle acque. In servizio per cercarlo anche gli elicotteri.

Inoltre una frana è caduta in valle Argentera, a Sauze di Cesana. Due persone sono rimaste bloccate, illese, e sono state soccorse dai vigili del fuoco.

