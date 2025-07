Apre InfoCantieri a Susa: uno sportello per informare i cittadini sulla Torino-Lione

SUSA – Dall’8 luglio, ogni martedì dalle 14:30 alle 16:00, il Municipio di Susa ospiterà InfoCantieri, un nuovo sportello informativo e di ascolto promosso da TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) in collaborazione con le istituzioni locali e regionali. L’iniziativa nasce per offrire ai cittadini della Val di Susa un canale diretto per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori del progetto Torino-Lione, le prossime fasi operative e le possibilità di formazione e lavoro legate ai cantieri.

Lo sportello è stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 1° luglio presso il Castello della Contessa Adelaide di Susa, durante un incontro pubblico organizzato dal sindaco Pier Giuseppe Genovese, con la partecipazione dei rappresentanti TELT.

Il progetto esecutivo di Fase 2, inviato da TELT ai ministeri a metà giugno, prevede l’utilizzo dell’ex area dell’autoporto di Susa come deposito temporaneo di materiali pre-trattati provenienti da Chiomonte e Salbertrand. Qui, materiali come sabbia e ghiaia verranno stoccati in capannoni chiusi e integrati nel paesaggio secondo precise linee guida architettoniche. Misure di contenimento acustico e ambientale sono già state progettate per ridurre al minimo l’impatto sul territorio.

Sempre nell’area di Susa, prenderanno avvio anche nuove campagne di archeologia preventiva in località Cascina Vasone, dopo il ritrovamento di strutture murarie di epoca romana. Le indagini saranno effettuate sotto la supervisione della Soprintendenza.

Tra le opere più rilevanti in programma, la realizzazione del tunnel di interconnessione Susa-Bussoleno, attualmente in fase di gara. Per consentire l’adeguamento della ferrovia storica, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra Susa e Bussoleno della durata di circa un anno, con particolare attenzione agli orari scolastici.

Infine, TELT ha ribadito l’impegno al monitoraggio ambientale continuo, con centraline attive per rilevare rumore, polveri e altri parametri sia dentro che fuori i cantieri. I dati saranno resi pubblici attraverso i Bollettini ambientali, che a partire da luglio includeranno anche il cantiere di Susa.

