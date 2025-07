Maltempo nel Torinese: tromba d’aria a Settimo e ponte travolto a Oulx

TORINO – Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di ieri, martedì 1 luglio 2025, sul territorio torinese, colpendo duramente la zona est del capoluogo e l’area collinare. Il fenomeno più preoccupante si è verificato a Settimo Torinese, dove una tromba d’aria ha investito la zona di Borgo Nuovo, in particolare via Gianturco e il parco Lama, provocando la caduta di numerosi alberi e il danneggiamento di tende da sole. Il vento ha sradicato intere piante e costretto molti cittadini a mettersi al riparo. Fortunatamente, non si registrano feriti.

La polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune sono intervenuti per rimettere in sicurezza le aree colpite. Anche la Strada Provinciale 590, che collega Torino a San Mauro, è rimasta bloccata a causa di alberi abbattuti e allagamenti, creando lunghe code e disagi alla circolazione, specialmente nella zona di Borgata Rosa e Pescatori.

Non è andata meglio in Alta Val di Susa, dove un violento nubifragio ha ingrossato il rio San Giusto a Beaulard, frazione di Oulx. Il corso d’acqua, carico di detriti e fango, ha trascinato via un ponticello in legno che conduceva al vecchio mulino, lungo la pista di sci di fondo. Anche qui, per fortuna, nessun ferito.

Scene di panico anche sull’autostrada Torino-Milano, dove molti automobilisti si sono fermati sotto i cavalcavia per cercare riparo dalla grandine, causando rallentamenti e traffico intenso. Alberi caduti e segnalazioni di danni da vento sono giunti anche da San Mauro, Chivasso e Druento.

Secondo Arpa Piemonte, il mese di giugno 2025 è stato uno dei più caldi mai registrati, con una temperatura media di 20,33°C, superata solo dal giugno 2003.

Allerta ancora attiva. Possibili nuovi fenomeni intensi nelle prossime ore.

