Brunori Sas conquista il Flowers Festival nonostante la pioggia

TORINO – Prosegue il Flowers Festival, che sfida Giove pluvio e riesce in extremis a portare a casa anche il concerto, peraltro molto atteso in città, di Brunori Sas.

Preceduto da Mille – cantautrice romana, davvero istrionica, una vera forza della natura, tra balli, cantato in falsetto, dance-pop di gran classe e incursioni tra il pubblico – Dario Brunori, con la sua band di grande spessore, ha portato sul palco del Flowers, tutta la sua caratura di grande artista e cantautore.

Nota la sua capacità di gestire palco e pubblico, frutto della lunga gavetta e dei numerosi palchi calcati negli anni in ogni luogo della nostra penisola. Un tour estivo in cui porta i suoi grandi classici, frutto della potenza della sua penna, che da sempre gli permette di creare testi dal profondo impegno politico e sociale. “Canzone contro la paura”, “La verità”, ”L’uomo nero”, ”Colpo di pistola”, “Kurt Cobain”, sono solo alcune delle canzoni più belle e profonde che hanno illuminato una serata finita in temporale, capace di togliere giusto i bis al pubblico.

Domani sera sul palco del Flowers PSICOLOGI + SILENT BOB & SICK BUDD e dopodomani l’atteso ritorno in città di Manuel Agnelli con gli AFTERHOURS con la formazione originale per festeggiare i vent’anni di “Ballate per piccole iene”.

Foto e report Paolo Pavan/QP

