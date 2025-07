Infortunio sul set per Gabriel Garko: “Non mollo, tornerò più forte di prima”

TORINO – Gabriel Garko ha subito un infortunio sul set della nuova fiction Mediaset “Colpa dei sensi”, attualmente in lavorazione. L’attore torinese, 52 anni, ha raccontato l’accaduto attraverso i suoi canali social, pubblicando un video in cui si mostra dal letto di una clinica privata romana, poi su una sedia a rotelle e infine con le stampelle.

I dettagli dell’incidente non sono stati resi noti, ma l’entità del danno sembra abbastanza seria da richiedere una convalescenza prolungata. Garko è stato trasferito d’urgenza alla clinica Villa Mafalda di Roma, dove ha ricevuto cure specialistiche.

In un post su Instagram, l’attore ha voluto ringraziare il personale medico, in particolare il professor Dario Perugia, lo staff della clinica, la produzione di Compagnia Leone, Fiction Mediaset, e i registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo, per il costante supporto:

“Nonostante tutto, non mollo. Tornerò più forte di prima ed è sempre ‘colpa dei sensi’ ”, ha scritto Garko, con un riferimento ironico al titolo della fiction.

A fargli compagnia durante la degenza, anche l’attrice Anna Safroncik, immortalata accanto a lui in alcuni degli scatti pubblicati.

