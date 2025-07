Le foto dell’esibizione di James Blake alle OGR nel suo show “Piano Solo”

TORINO – OGR Sonic City, l’appuntamento nato dalla collaborazione fra le OGR Torino e Stupinigi Sonic Park, ha aperto i battenti del festival con una vera star internazionale James Blake, uno degli artisti più innovativi della scena musicale contemporanea, per un’unica data imperdibile.

Sul palco delle OGR Torino con il suo show “Piano Solo”, un’esperienza intima e suggestiva che ha messo in luce la profondità della sua voce e la raffinatezza delle sue composizioni. Con James, che a lungo a interloquito con il pubblico, abbiamo intrapreso un viaggio emozionante attraverso il suo repertorio, con arrangiamenti inediti e momenti di pura intensità artistica.

Per lui parla la sua grande produzione artistica, produttore, cantante e compositore, è noto per uno stile che fonde elementi di elettronica, soul e hip hop, accompagnando la sua voce eterea con profondi bassi e ritmi minimali. Sul palco ha alternato i suoi grandi successi intimi e profondi caratterizzati dalla sua potente e inconfondibile voce a momenti di vero hip hop ed elettronica, intensa e a tratti disturbante.

Salito alla ribalta nel 2011 con il suo album omonimo, ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua capacità di innovare e sperimentare. Il suo secondo album, Overgrown (2013), gli è valso il prestigioso Mercury Prize, mentre lavori come The Colour in Anything (2016) e Assume Form (2019) hanno consolidato la sua fama a livello internazionale.

Blake ha all’attivo, collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale, tra cui Beyoncé, Kendrick Lamar, Bon Iver, Frank Ocean e Travis Scott. La sua versatilità lo ha portato a spaziare tra generi e sonorità diverse, fino al recente Playing Robots Into Heaven (2023), album che segna un ritorno alle sue radici elettroniche e che ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards. Nel 2024 ha pubblicato Bad Cameo, un progetto realizzato con Lil Yachty che unisce sofisticate sonorità elettroniche e mumble rap.

È stata una serata magica alle OGR di Torino, con la loro atmosfera suggestiva e la loro acustica straordinaria, hanno fatto da perfetta cornice all’evento. Ed ora sotto con il Sonic Park che vedrà, nella sua line up rivisitata, NINO D’ANGELO · GIANNA NANNINI · JACOB COLLIER · DREAM THEATER · PAUL KALKBRENNER · ASCO · Symphony of CAOS sui palchi di Set Scalo Eventi di Torino ed il cortile delle Lavanderie a Collegno

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese