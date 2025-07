Intervento di pulizia e sgombero a Torino: trovati motorini e automobili

TORINO – Operazione straordinaria di pulizia e sgombero oggi a Borgo Vittoria. L’azione ha riguardato rifiuti e materiali abbandonati nelle cantine e nei cortili e ha interessato stamane il complesso Atc di corso Grosseto-via Sospello.

L’intervento è stato stabilito nell’ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla Prefettura di Torino e realizzato dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Torino e all’Agenzia Territoriale per la Casa. Tra gli oggetti rimossi, anche alcune auto e motocicli abbandonati

Ripristino della legalità

«È incredibile che fino ad oggi le cantine di un complesso Atc fossero diventate un deposito di motorini rubati, ora però il vento è cambiato» ha dichiarato l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, presente sul posto insieme al Presidente di Atc Maurizio Pedrini e al vicepresidente Fabio Tassone.

«Ringrazio ancora una volta il Prefetto per aver accolto le nostre segnalazioni – aggiunge il Presidente dell’Agenzia Maurizio Pedrini -, la Polizia Locale e le forze dell’ordine per l’impegno nell’operazione di oggi che contribuisce a ristabilire ordine e legalità nel quartiere, condizioni indispensabili per garantire la serenità degli abitanti delle case popolari, ma anche permettere la prosecuzione degli importanti lavori di riqualificazione che interessano il quartiere».

Il complesso di corso Grosseto, interamente di proprietà Atc, è già stato oggetto di 3 significative operazioni di ripristino della legalità che tra l’autunno del 2022 e l’estate scorsa hanno permesso di sgomberare 12 alloggi occupati abusivamente.

