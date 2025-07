Pastiglie di ketamina e dosi di coca, resistenza all’arresto e taxi abusivi: il bilancio dei controlli della polizia al Kappa di Torino

TORINO – Durante i giorni del festival di musica elettronica “Kappa Futur Festival” di Torino sono stati sequestrate 173 pasticche di ecstasy, 161 canne, 166 dosi di varie sostanze stupefacenti (ketamina, M.D.M.A., cocaina, LSD) e sono state arrestate 7 persone per spaccio.

La guardia di Finanza comunica anche che altre 4 persone sono state denunciate per lo stesso motivo ma sono a piede libero. 165 persone sono state sorprese con “modiche quantità di stupefacenti” e per questo segnalate dalla prefettura.

Non solo: gli agenti hanno individuato un soggetto che noleggiava la propria auto come se fosse un taxi, ma non aveva la licenza. La sua auto è stata sequestrata e la patente ritirata.

Al Kappa, nei tre giorni di luglio (4, 5, 6), sono passate oltre 120 mila persone.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese