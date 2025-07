Latitante 60enne si nascondeva nelle campagne di Rivoli, trovata e arrestata. Sconterà 11 anni in carcere

TORINO – Una donna latitante di 60 anni, Antonella Balocco, è stata arrestata dai carabinieri di Torino con le accuse di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Balocco era già stata indagata e riconosciuta colpevole di essere un’affiliata a un’organizzazione illecita che progettava falsi pagamenti per aggirare le tasse e tutti gli altri pagamenti allo Stato; questo circolo di frodi e falsi era stato chiamato “sistema marchese”. Dopo essere scomparsa dagli occhi della giustizia nel 2024, aveva trovato rifugio vicino a Rivoli, con l’aiuto di un’altra donna collusa.

“La donna – raccontano i Carabinieri – ha tentato per l’ultima volta di celare la sua vera identità declinando false generalità e opponendo resistenza, motivo per il quale è stata anche denunciata alla locale Procura. Dovrà ora scontare una pena definitiva pari a 11 anni e 9 mesi di reclusione perché condannata per i reati di associazione per delinquere, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione, bancarotta fraudolenta aggravata”.

