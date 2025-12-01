Quando Nicola Pietrangeli vinse gli Internazionali d’Italia giocati a Torino

TORINO – Ci ha lasciati a 92 anni Nicola Pietrangeli, il primo campione del tennis italiano. Appartenete alla generazione precedente a quella d’ora di Panatta, Bertolucci e Barazzutti, Nicola Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere un torneo del grande Slam, il Roland Garros del 1959.

Pietrangeli vincse il torneo parigino di nuovo nel 1960, collezionando in quegli anni i migliori risultati di sempre per un tennista italiano. Conquistò un totale di 67 titoli, di cui 44 in singolare, 11 in doppio e 12 in doppio misto. Detiene il primato mondiale di incontri disputati e vinti in Coppa Davis, con 164 presenze complessive (110 in singolare e 54 in doppio) e 120 vittorie (78 in singolare e 42 in doppio). Fu lui il capitano della mitica nazinale che vinse la prima Coppa Davis in Chile nel 1976.

La vittoria a Torino nel 1961

Nicola Pietrangeli è però anche legato a Torino per una situazione molto particolare. Nel 1961, in occasione del centenario dell’unità d’Italia, si decise di spostare gli Internazionali d’Italia da Roma a Torino. Fu l’unico caso in cui il torneo lasciò Roma e proprio quell’anno a vincere il torneo fu Nicola Pietrangeli.

Pietrangeli superò in finale l’australiano Rod Laver, per 6-8, 6-1, 6-1, 6-2. Quella vittoria assunse ancora maggiore importanza perchè Laver fu uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, l’unico a concludere per due volte il Grande Slam.

Il torneo venne giocato sul campo in terra rossa del Circolo Stampa Sporting.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese