Coltiva cannabis nel tinello di casa: 22enne arrestato a Fiano Torinese

FIANO TORINESE – Una serra artigianale nascosta nel tinello di casa, tra lampade, ventilatori e contenitori pieni di funghi allucinogeni etichettati. È lo scenario in cui si sono imbattuti i carabinieri a Fiano Torinese, dove un 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nella mattina del 21 novembre, quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane. All’interno, i carabinieri hanno trovato sei piante di cannabis alte fino a un metro e ottanta, coltivate con un sistema completo di illuminazione e aerazione. Oltre alla serra domestica, sono stati sequestrati 230 grammi di marijuana già essiccata, vari semi, hashish, olio di hashish, ketamina, cocaina e tre contenitori alimentari colmi di funghi allucinogeni del tipo psilocibina.

In casa è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, insieme a 800 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con un’attività di spaccio. Presente al momento della perquisizione anche la compagna del giovane, una 23enne, che è stata denunciata a piede libero per gli stessi reati.

Il 22enne è stato arrestato e il fermo è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del processo. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Fiano con il supporto dei colleghi di Settimo Torinese, proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento e l’eventuale rete di distribuzione delle sostanze sequestrate.

