Incendio in una struttura abbandonata in Crocetta, due uomini senza dimora feriti

In via Agostino da Montefeltro

Sandro Marotta

Pubblicato

10 ore fa

il

TORINO – Due persone senza fissa dimora sono rimaste intossicate a seguito di un incendio divampato nella notte in via Agostino da Montefeltro, a Torino in zona Crocetta. Le fiamme hanno avuto origine in una struttura abbandonata e si sono alimentate bruciando coperte, cartoni e altri materiali. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti (che sono due uomini di circa 35 anni) all’ospedale Mauriziano.

