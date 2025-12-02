TORINO – A Torino quella di mercoledì 3 dicembre sarà una giornata dominata da cieli molto nuvolosi o coperti e da deboli piogge persistenti, con accumuli previsti attorno agli 8 mm. Le temperature rimarranno contenute, con una massima di 8°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si stabilizzerà vicino ai 1420 metri. Il contesto sarà governato da un’area di bassa pressione, responsabile dell’instabilità diffusa su tutto il Piemonte.

Mattino: nuvole compatte e prime deboli precipitazioni

Il mattino torinese si aprirà sotto un cielo totalmente coperto, con umidità elevata e piogge deboli già attive sulle aree urbane e pedemontane. I venti saranno deboli da Ovest-Sudovest, senza particolari raffiche, ma sufficienti a mantenere un’atmosfera fredda e umida. Le temperature resteranno basse, prossime ai valori minimi.

Pomeriggio: persistenza delle piogge e clima freddo

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni proseguiranno in modo debole ma continuo, con fenomeni più probabili tra le 14 e le 18. Il cielo resterà molto nuvoloso, senza aperture significative. I venti continueranno a provenire da Ovest-Sudovest, sempre deboli, mentre le temperature saliranno leggermente verso gli 8°C, mantenendo comunque un clima pienamente invernale.

Sera: intensificazione della copertura e umidità elevata

La sera vedrà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con rischio di pioviggini residue ma senza fenomeni intensi. L’umidità tornerà su livelli molto alti e l’atmosfera diventerà via via più stabile, preludio al peggioramento atteso nelle ore successive su parte della regione. Le temperature caleranno nuovamente verso i valori minimi.

Tendenza meteo

Giovedì 4 dicembre: ancora pioggia leggera, con cieli grigi e umidità elevata.

ancora pioggia leggera, con cieli grigi e umidità elevata. Venerdì 5 dicembre: condizioni variabili, alternate tra brevi schiarite e annuvolamenti.

condizioni variabili, alternate tra brevi schiarite e annuvolamenti. Sabato 6 dicembre: mattinata con nebbia, in parziale dissolvimento nel pomeriggio, quando torneranno timide schiarite.

